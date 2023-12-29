У Подільському та Святошинському районах Києва зафіксовано падіння уламків, загорілася багатоповерхівка

У Подільському та Святошинському районах Києва впали уламки збитих повітряних цілей, загорівся багатоповерховий будинок, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в п'ятницю вранці.

"Зафіксовано падіння уламків також у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку", - написав він у телеграм-каналі.

Інформація уточнюється.