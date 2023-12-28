Події

20:13 28.12.2023

ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

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ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотирьох ворожих артилерійських засобах і двох складах боєприпасів окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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