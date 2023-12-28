ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотирьох ворожих артилерійських засобах і двох складах боєприпасів окупантів.