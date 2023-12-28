До АРМА передано активи російських олігархів на 11,5 млрд грн - ДБР

Російські активи на десятки мільярдів гривень передано до Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), проте визначено вартість лише частини з них, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) у четвер.

"Сума активів, вартість яких наразі визначено, становить 11,5 млрд грн. Водночас на сьогодні підраховано лише незначну частину конфіскованого майна, а загальна сума може сягати сотні мільярдів", - ідеться в повідомленні.

За даними ДБР, протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян РФ - олігархів, наближених до президента РФ Володимира Путіна, зокрема Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінєра, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.

У власність України передано ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТРЦ "Ocean Plaza" орієнтовною вартістю понад $350 млн, 88,89% акцій ВАТ "Перший інвестиційний банк".

Також заарештовано судом і розглядається ВАКС питання націоналізації ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%), ПрАТ "Херсонобленерго" (99,9%), ПрАТ "Чернівціобленерго" (96,8%), ПрАТ "Житомиробленерго" (95,5%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також сім готелів і два торгово-розважальних центри загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Націоналізовано різні частини статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки, зокрема 100% ТОВ "Авангард-Віларта", яке, окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр)" лтд", володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) і 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

За даними ДБР, підконтрольні Дерепасці структури також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бузького морського порту.

У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення, зокрема, 13 морських суден, 1547 залізничних вагонів, 299 транспортних засобів, 12,3 тис. тонн залізорудної продукції, 87,14 тис. тонн добрив, 1,5 тис. тонн скрапленого газу, 1,1 тис. тонн хімічної продукції, 1,4 тис. тонн будівельних матеріалів, 65 тонн спиртової продукції, 600 тонн продуктів харчування.