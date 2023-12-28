У Києві з 4 січня запрацюють пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації

Пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації почнуть працювати 4 січня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У столиці з 4 січня запрацюють пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації. Цього року Київ розширив їх кількість до 44", - ідеться в повідомленні КМДА в четвер.

Пункти розташовуватимуться в парках, скверах і на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств. "Там ялинки подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це допомагає зберігати вологу влітку і захищати корені рослин від перемерзання в холодну пору року", - інформують у КМДА.

До утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.