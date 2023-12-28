Події

13:39 28.12.2023

У Києві з 4 січня запрацюють пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації

1 хв читати
У Києві з 4 січня запрацюють пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації

Пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації почнуть працювати 4 січня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У столиці з 4 січня запрацюють пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації. Цього року Київ розширив їх кількість до 44", - ідеться в повідомленні КМДА в четвер.

Пункти розташовуватимуться в парках, скверах і на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств. "Там ялинки подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це допомагає зберігати вологу влітку і захищати корені рослин від перемерзання в холодну пору року", - інформують у КМДА.

До утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас.

Теги: #київ #утилізація #ялинки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 28.12.2023
В одному з дитсадків Шевченківського району Києва просіла частина стіни

В одному з дитсадків Шевченківського району Києва просіла частина стіни

16:21 27.12.2023
Майже третина жителів столиці заборгувала за е/е, борги становлять 1 млрд грн - YASNO

Майже третина жителів столиці заборгувала за е/е, борги становлять 1 млрд грн - YASNO

13:40 27.12.2023
Київ отримав від німецьких міст-побратимів партію техніки: пожежно-рятувальні машини та сміттєвози

Київ отримав від німецьких міст-побратимів партію техніки: пожежно-рятувальні машини та сміттєвози

13:19 27.12.2023
Жителя Києва засуджено до 15 років ув'язнення за передачу інформації ворогу

Жителя Києва засуджено до 15 років ув'язнення за передачу інформації ворогу

12:09 26.12.2023
Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутках валідаторів для оплати проїзду

Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутках валідаторів для оплати проїзду

11:16 26.12.2023
У Києві проводять навчання з безпеки - КМВА

У Києві проводять навчання з безпеки - КМВА

18:03 25.12.2023
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі - Патрульна поліція

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі - Патрульна поліція

14:20 25.12.2023
У КМДА попереджають про небезпеку повторення епідемії кору і просять вакцинувати дітей

У КМДА попереджають про небезпеку повторення епідемії кору і просять вакцинувати дітей

12:07 23.12.2023
У Києві перевірять усі укриття - КМВА

У Києві перевірять усі укриття - КМВА

19:33 22.12.2023
Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

ОСТАННЄ

Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС із 1 січня 2024 року

Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

Молоді люди з Києва під впливом російського серіалу готували серію злочинів

Під російський обстріл із РСЗВ потрапили люди біля пункту видачі харчування у Вовчанську - ДСНС

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Найближчими днями в Україні залишатиметься тепла погода, у більшості областей без опадів

У Нацполіції закликають українців провести свята в колі близьких і виходити в комендантську годину лише за нагальної потреби

Унаслідок ворожого авіаудару на Харківщині поранено жінку, є витік газу в пошкоджених будинках

FlixBus у 2024 р. запланував збільшити кількість маршрутів з України на 10-15, додавши поїздки до нових країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА