В одному з дитсадків Шевченківського району Києва просіла частина стіни

В одному з дитячих садків Шевченківського району Києва сталася аварія - просіла частина стіни будівлі, можливо, це пов'язано з будівництвом укриття, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

"В одному з дошкільних навчальних закладів Шевченківського району сталася аварія. За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку", - ідеться в повідомленні Київської МВА з посиланням на Попка.

За його словами, фахівці наразі обстежують місце аварії, "щоб об'єктивно встановити реальні масштаби пошкоджень і згодом спланувати терміни відновлення".

Як зазначив Попко, "за попередніми даними, у цьому дитячому садочку будувалося укриття, імовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли й призвести до таких наслідків. Але остаточно причини, які призвели до аварії, з'ясують слідчі районного управління поліції, вже відкрито відповідне провадження".