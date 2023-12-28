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10:46 28.12.2023

Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

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Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

Рівень довіри українців до загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися і в грудні 2023 року становить 43%, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 4-10 грудня 2023 року.

"Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник знизився до 43%", - йдеться в повідомленні КМІС за підсумками дослідження.

Водночас, як зазначається в повідомленні, "до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення). Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри залишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє)".

Соціологи фіксують, що ті, хто не довіряють президенту України Володимиру Зеленському, значно критичніші до телемарафону. Однак навіть серед тих, хто довіряє Зеленському, довіряють і телемарафону 52% (не довіряють - 29%, не визначилися - 19%).

У всіх регіонах приблизно однакова кількість населення (42-44%) довіряє телемарафону "Єдині новини".

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи підсумки дослідження, зазначив, що "телебачення тепер дивиться меншість населення (зокрема, перегляд телемарафону не такий значний, як багатьом може здаватися). Крім цього, наразі загалом значно знизилася довіра до українських ЗМІ (між груднем 2022 року та груднем 2023 року - з 57% до 29%), тобто є загальна проблема з довірою до ЗМІ (а не тільки телемарафону)".

"У будь-якому разі показники довіри до телемарафону хоч і знизилися, але ще багато людей довіряють йому. ...за нинішніх показників довіри зберігається оптимальна можливість для менш проблемної трансформації телемарафону в інший формат, який більше відповідатиме інформаційним потребам поточної ситуації", - робить висновок соціолог.

Протягом 4-10 грудня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", зокрема, із запитанням про довіру до телемарафону "Єдині новини". Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1200 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, що контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 3,2%.

Теги: #опитування #телемарафон #кміс #довіра

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