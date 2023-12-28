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00:37 28.12.2023

Камишин про виробництво систем РЕБ: вітчизняних можливостей достатньо, щоб забезпечити Сили оборони України

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Камишин про виробництво систем РЕБ: вітчизняних можливостей достатньо, щоб забезпечити Сили оборони України

Вітчизняних можливостей достатньо, щоб забезпечити Сили оборони України системами радіоелектронної боротьби, цим займаються державні заводи та понад 50 приватних компаній мають розробки на різних рівнях, заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. 

"Щодо РЕБів. У нас є державні заводи, які роблять від великих систем до окопного РЕБа. І є понад 50 приватних компаній, які мають розробки на різних рівнях. Перші контрактації вже пішли, це перші дві позиції. І впевнений, що в цьому плані наших вітчизняних можливостей достатньо, щоб забезпечити Сили оборони", - сказав Камишин під час прес-конференції.

За його словами, головне, що "потрібно зрозуміти в РЕБах" - це буде постійна боротьба, оскільки коли Україна робитиме нову розробку, російські війська змінюватимуть частоти, змінюватимуть свої алгоритми.

"І ми повинні знову змінювати наші алгоритми у відповідь на їх зміни. Це буде вічна боротьба. У цьому плані питання не у виробничих можливостях, їх достатньо, Ми налагоджуємо роботу з Міноборони та Генштабом, щоб такі зміни робити постійними та видавати на фронт якісний продукт ", – додав міністр. 

Теги: #україна #виробництво #реб #камишин

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