Камишин: питання з ремонтом танків на сьогоднішній день вирішено

Питання з ремонтом танків вирішено, чи є достатня кількість заводів та людей, які працюють у цьому напрямку, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

"Ми не виробляємо на сьогоднішній день танки, все, що вимагає від нас Міноборони, Генштаб за танковою програмою ми робимо. Якщо навесні я починав з того, що по ремонту танків були постійно проблеми, мені довелося самому проїхати прифронтові території, подивитися ремонт у бригадах, ОСГВ, на заводах. На сьогодні можу сказати, що питання ремонту танків не стоїть взагалі. Ремонт вирішено. У нас достатня кількість наших заводів, людей, які працюють у цьому напрямі", - сказав Камишин на прес-конференції у середу.

Він наголосив, що в Україні державні компанії "програли" приватним у швидкості освоєння імпортних зразків техніки.

"Я радий, що ми на сьогоднішній день здатні відремонтувати будь-яку позицію з того, що працює на фронті", - наголосив міністр.