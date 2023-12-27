Події

20:52 27.12.2023

У Дніпропетровській області невідомий у балаклаві обстріляв автомобіль, водій загинув

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У Дніпропетровській області невідомий у балаклаві обстріляв автомобіль, водій загинув

У Дніпропетровській області в середу ввечері невідомий у балаклаві обстріляв автомобіль, водій загинув, повідомляє пресслужба поліції області.

"Близько 18-ї години до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив кілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Унаслідок отриманих поранень водій загинув на місці", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. Для пошуку підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Для розшуку та затримання злочинця по області введено спеціальну поліцейську операцію.

 

 

 

Теги: #стрілянина #загиблий #дніпропетровська

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