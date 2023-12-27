Україна у 42 рази збільшила виробництво мінометних пострілів і майже втричі - артснарядів - Камишін

В Україні значно зросло виробництво за номенклатурою мінометних пострілів - у 42 рази, а за артилерійськими снарядами - зростання майже втричі, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Що сьогодні непокоїть усіх - це виробництво боєприпасів. Можу сказати, що у нас уже є значне зростання за номенклатурою мінометних пострілів - у 42 рази, у нас є зростання за артилерійськими снарядами - зростання майже втричі. І працюємо над тим, щоб зростати далі", - сказав Камишін на пресконференції в середу.

Міністр наголосив, що потреба Збройних сил України значно більша, а стримуванням у зростанні виробництва є дефіцитні позиції вибухових речовин, порохів у світі, не тільки в Україні.

"Працюємо над тим, щоб почати їх виробляти. Рішення, необхідні для цього, ухвалено", - сказав він.

Камишін зазначив, що Україна буде рада залученню приватних компаній до виробництва вибухових речовин, порохів.

Він також повідомив, що Україна почала виробляти номенклатуру, яку не виробляли багато років, зокрема танковий снаряд 125-го калібру і патрони для стрілецької зброї.

Міністр розповів, що "оборонна промисловість України - це 300 000 осіб, 500 компаній, більша частина яких - приватні (майже 400)".

За його словами, мільйон fpv-дронів на рік це реально. Понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності і тисяча далекобійних - теж.

"Мінометних снарядів виробили в 42 рази більше, ніж минулого року. Почали виробляти патрони для стрілецької зброї, снаряди калібру 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25, а також - заводські боєприпаси для БПЛА. А ще - САУ "Богдана", темпи виробництва якої вивели на рівень гігантів оборонної промисловості світу. Стало вдвічі більше "Стугон", - зазначив міністр.

Він зазначив, що з 4,9% приросту ВВП України у 2023 році 1,5% уже дала оборонна промисловість. ОПК уже стає локомотивом відновлення економіки, і він тільки набирає обертів.

"У нас є перше спільне підприємство з великим німецьким концерном, є низка інших форм співпраці із зарубіжними партнерами. Частка приватного бізнесу в ОПК зростає", - додав Камишін.