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17:47 27.12.2023

ЗСУ залишаються лідером рейтингу довіри українців до суспільних інституцій

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ЗСУ залишаються лідером рейтингу довіри українців до суспільних інституцій

Серед державних і громадських інституцій українці найбільше довіряють Збройним силам України, добровольчим загонам і волонтерським організаціям, свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 грудня 2023 року.

"Найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 94% опитаних), добровольчих загонів (89%), волонтерських організацій (86%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (83%), Національної гвардії України (82%), Міністерства оборони України (73%), Державної прикордонної служби (72%)", - зазначається у звіті за підсумками дослідження.

Позначку в 50% також перевищив рівень довіри до Служби безпеки України (71%), президента України (68%), церкви (63%), громадських організацій (63%), Національної поліції України (58%), очільника міста (селища, села), у якому проживає респондент (53%), та Національного банку України (51%).

Частіше також респонденти висловлюють довіру, аніж недовіру, до ЗМІ України (відповідно 48% і 43%), ради міста (селища, села), у якому проживає респондент (відповідно 47% і 41%), та до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (відповідно 43% і 31%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру політичним партіям (не довіряють 76%), державному апарату (чиновникам) (73%), судам (судовій системі загалом) (72%), Верховній Раді України (66%), уряду України (63%), прокуратурі. (62%), комерційним банкам (58%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

Частіше також висловлюють недовіру, ніж довіру, до профспілок (не довіряють їм 46,5%, тоді як довіряють - 25%).

Опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі (коли проводили відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теги: #рейтинг #довіра #зсу

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