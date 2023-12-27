ЄС готує резервний план фінансування допомоги Україні на суму 20 млрд євро - ЗМІ

Офіційні представники ЄС як альтернативу заблокованому чотирирічному плану виділення Україні 50 млрд євро розглядають варіант надання Києву 20 млрд євро з використанням структури боргу, повідомила Financial Times із посиланням на свої джерела.

"Ця схема передбачає надання державами-членами гарантій бюджету ЄС, що дасть змогу Єврокомісії позичити до 20 млрд євро на ринках капіталу для Києва наступного року", - пише видання, посилаючись на джерела, які беруть участь у дискусіях із цього питання.

За їхніми оцінками, ця модель фінансування "набрала популярності як найбільш практичний спосіб надання підтримки" на випадок, якщо Угорщина відмовиться зняти вето на запланованому на 1 лютого саміті.

Газета звертає увагу, що розглянутий новий варіант підтримки Києва не вимагав би гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС за умови, що основними учасниками будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дало б змогу ЄС обійти вето Угорщини, оскільки для цього не потрібна була б одноголосна підтримка.

Вона пише, що деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, знадобиться схвалення парламенту для отримання національних гарантій.

"Цей процес, який, як сподіваються офіційні особи, може бути завершений вчасно, щоб надати допомогу Україні вже до березня", - наголошується в публікації.

У ній наголошується, що існує ще один запасний план фінансування України: надання Євросоюзом дешевих кредитів на суму 18 млрд євро на кілька місяців і до року. Але для реалізації цього варіанту потрібне рішення більшості країн.

На саміті в грудні лідери країн ЄС не змогли досягти консенсусу щодо подальшої фінансової допомоги Україні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що заблокував на саміті виділення коштів на ці цілі. "Ми повернемося до цього питання на саміті на початку наступного року, після необхідної підготовки", - написав він у соцмережі Х (Twitter).