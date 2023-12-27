Події

08:18 27.12.2023

Пасажири з херсонського вокзалу безпечно дісталися Києва

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Пасажири з херсонського вокзалу безпечно дісталися Києва

Понад 100 пасажирів із херсонського вокзалу, який учора постраждав від ворожих обстрілів, успішно дісталися до Києва за графіком, рівно о 7:20, повідомляють в "Укрзалізниці" в середу вранці.

Так само залізничники повідомили, що на одній із проміжних станцій потяг із херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, перевантажили на потяг, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці.

"Раді бачити всіх наших пасажирів і поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими", - ідеться в повідомленні "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #херсон #евакуація #миколаїв

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