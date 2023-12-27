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01:34 27.12.2023

Єменські хусити взяли на себе відповідальність за напад на контейнеровоз у Червоному морі

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Єменські хусити взяли на себе відповідальність за напад на контейнеровоз у Червоному морі

Ополченці-хусити, що підтримуються Іраном, в Ємені взяли на себе відповідальність за ракетний удар у вівторок по контейнеровозу в Червоному морі і за спробу атакувати Ізраїль за допомогою дронів, повідомляє у вівторок Reuters.

MSC Mediterranean Shipping заявила, що її екіпаж не постраждав внаслідок нападу на її корабель United VIII, який прямував із Саудівської Аравії до Пакистану. У повідомленні йдеться, що корабель проінформував військовий корабель коаліції, що знаходиться поблизу, про те, що він зазнав нападу і зробив маневри ухилення.

Незалежно Ізраїль повідомив, що його літак перехопив ворожу повітряну мету в районі Червоного моря.

Військовий представник хуситів Яхья Сареа у телезверненні заявив, що група напала на судно, яке він назвав MSC United після того, як екіпаж не відреагував на попередження.

Він також повідомив, що хусити провели військову операцію проти Ейлата та інших районів Ізраїлю, які він назвав окупованою Палестиною. Він не уточнив, чи були успішно вражені будь-які цілі.

Американські винищувачі, есмінець ВМС та інші об'єкти збили в Червоному морі 12 безпілотників, три протикорабельні балістичні ракети та дві крилаті ракети, випущені хуситами, повідомило Центральне командування США. Суду не постраждали і про постраждалих не повідомлялося, йдеться у соціальній мережі X.

Британське Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства раніше повідомило про два випадки вибухів у Червоному морі біля узбережжя Ємену за участю ракет та безпілотників поряд із судном. Також повідомляється, що повідомлень про постраждалих не надходило.

Теги: #ємен #хусити #червоне_море

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