Через обстріли в Херсоні поранені троє людей, одна з них у важкому стані

Унаслідок масованого обстрілу впродовж дня в Херсоні поранені троє людей, одна з них у важкому стані, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Російські війська продовжують обстрілювати Херсон! Сьогодні армія РФ кілька разів атакувала місто з різних видів зброї. На цю годину відомо про трьох поранених, один з них у важкому стані", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Раніше було відомо про одного пораненого в Херсоні.

"Ще один чоловік сьогодні звернувся по медичну допомогу. Травми він отримав напередодні близько 23:00", - додав Мрочко.