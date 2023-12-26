Зеленський за підсумками Ставки: 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої обговорювали деталі щодо планування 2024 року.

"Провів засідання Ставки. Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони і безпеки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент повідомив, що під час Ставки було заслухано доповіді від Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу ЗСУ, а також обговорено розподіл замовлень і збільшення кількості виробників в оборонній промисловості.

"Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", - наголосив глава української держави.

Він також зауважив, що окрему увагу на Ставці приділили виробництву всіх видів необхідних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. За словами президента, "Україна має стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах".

Окрім цього, на Ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також командувачів напрямків про ситуацію на фронті, обговорювалися конкретні позиції та потреби.

"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - підсумував Зеленський.