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07:27 26.12.2023

Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

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Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

Повітряні сили ЗСУ за ніч знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель Чорноморського Флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, повідомляють у телеграм-каналі ПС ЗСУ у вівторок уранці.

"З 18.30 25 грудня до 03.00 26 грудня 2023 року противник атакував із південно-східного напрямку ударними БПЛА типу "Shahed". Загалом зафіксовано пуски 19 "шахедів" із районів Балаклава - Крим і Приморсько-Ахтарськ - рф", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил і Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

"Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Результат - "на ліцо", - сказано в повідомленні ПС ЗСУ.

 

 

 

Теги: #рф #ліквідація #кораблі #пс_зсу

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