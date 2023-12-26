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06:54 26.12.2023

США завдали ударів по об'єктах проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" в Іраку

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США завдали ударів по об'єктах проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" в Іраку

Збройні сили США завдали ударів по трьом об'єктам проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" і пов'язаних із ним сил в Іраку у відповідь на напади на військових США в Іраку та Сирії, йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна 25 грудня.

"Сьогодні за наказом президента Байдена збройні сили США завдали необхідних і пропорційних ударів по трьом об'єктам, які використовуються "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з нею угрупованнями в Іраку. Ці високоточні удари є відповіддю на серію нападів на американський персонал в Іраку та Сирії, скоєних спонсорованими Іраном ополченцями, включно з нападом пов'язаної з Іраном "Катаїб Хезболла" та пов'язаних із нею угруповань на авіабазу Ербіль", - наголошується в заяві, опублікованій на сайті Пентагону.

Згідно із заявою, внаслідок атаки в Ербілі було поранено трьох американських військовослужбовців. Один із них перебуває в критичному стані.

"Дозвольте мені внести ясність: ми з президентом без вагань вживемо необхідних дій для захисту Сполучених Штатів, наших військ і наших інтересів. Немає більш високого пріоритету. Хоча ми не прагнемо ескалації конфлікту в регіоні, ми сповнені рішучості і повністю готові вжити подальших необхідних заходів для захисту нашого народу і наших об'єктів", - додав міністр.

Як повідомляли американські ЗМІ, у понеділок військова база США на півночі Іраку була атакована безпілотником.

 

 

 

Теги: #сша #ірак #удари

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