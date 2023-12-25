Фігуранта справи про онлайн-казино, який намагався втекти, взяли під варту - БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру двом особам, пов'язаним з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор, одному з них було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Один з них після вручення повідомлення не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування - його було оголошено в розшук. За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляється в телеграм-каналі БЕБ у понеділок.

Встановлено, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, організованої посадовими особами операторів грального бізнесу та низки банків. "Через основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію. Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває", - йдеться у повідомленні.