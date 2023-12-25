Події

12:09 25.12.2023

В Україні дощитиме найближчими днями

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В Україні дощитиме найближчими днями

Вночі у вівторок, 26 грудня, у східних і більшості центральних областей невеликий, удень у північній та північно-східній частині помірний дощ, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни та Прикарпатті до 14°, у східних і північно-східних областях 3-8° тепла.

У Києві 26 грудня вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 грудня найвища температура вдень була 10,4° у 2015 р., найнижча вночі -22,4° у 1890 р.

У середу, 27 грудня, в Україні місцями невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла (у Криму 4-9°); вдень 4-9° тепла, у південній частині 8-13°, у північній частині 0-5° тепла.

У Карпатах місцями невеликий сніг, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 27 грудня місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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