Керівництво РФ сигналізує про зацікавленість у припиненні вогню, але на своїх умовах - ISW

Президент РФ Володимир Путін використовує закулісні канали та посередників, щоб сигналізувати про свою зацікавленість у припиненні вогню, попри нещодавні публічні заяви про протилежне, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на публікацію в газеті New York Times та заяви колишніх і нинішніх високопоставлених російських, американських та інших чиновників.

"Заяви Путіна про зацікавленість у припиненні вогню більше відповідають зусиллям Росії щодо затримки та перешкоджання подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості в припиненні війни з іншим результатом, крім повної перемоги Росії. ISW спостерігав аналогічні спроби Кремля ввести в оману західних політиків, змушуючи Україну вести перемовини з Росією взимку 2022-2023 років і фактично переспрямовуючи увагу Заходу на гіпотетичні перемовини, а не на забезпечення України достатньою кількістю військової техніки перед весняно-літнім контрнаступом. Кремль, імовірно, використовує такі самі прийоми для досягнення аналогічного ефекту на тлі дебатів на Заході щодо подальшої військової допомоги Україні", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що російські окупаційні війська нещодавно підтвердили наступ у районі Куп'янська та Кремінної, на північний схід від Бахмута, на південний захід від Донецька і на лівобережжі Херсонської області та продовжили позиційні бої на всій лінії зіткнення.

У ISW зазначають, що командувач Повітряно-десантних військ РФ (ПДВ) Михайло Теплинський побічно зазначив, що сили ПДВ перебувають під значним тиском, який вимагає проведення швидких наступальних операцій у районі Бахмута Донецької області та відбиття атак української армії на лівому березі Дніпра Херсонської області.

"ПДВ навмисно підтримують повільний темп атак на бахмутському напрямку, щоб уникнути високих втрат і віддати пріоритет виснаженню українських сил, а не витісненню їх із позицій.... Теплинський... засудив вище військове командування за те, що воно відправляло війська ПДВ на безглузді атаки для досягнення незначного тактичного успіху ціною великих витрат живої сили, ймовірно, маючи на увазі участь ПДВ в боях за Соледар у січні 2023 року", - йдеться у зведенні.

ISW зазначає, що російське військове командування задіює всі наявні сили для дій в Україні на шкоду боєздатності та довгостроковому нарощуванню потенціалу ПДВ.