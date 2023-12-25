ЧФ РФ зберігає обмежену присутність в окупованому Севастополі, проти ЗСУ застосовує хімзброю - ISW

Російські сили вивели більшу частину активів Чорноморського флоту (ЧФ) з окупованого Севастополя, проте зберігають там обмежену військово-морську присутність, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Із посиланням на оприлюднені супутникові знімки від 20 грудня повідомляється, що два корвети класу "Бора", два десантні кораблі класу "Ропуха", один фрегат класу "Кривак" і балкер "Матрос Кошка" залишаються на порожньому причалі для фрегатів ЧФ на півдні Севастополя. "Судячи з усього, російські війська відновили багато оборонних споруд на вході в Севастопольську гавань після потужного чорноморського циклону наприкінці листопада", - наголошується в повідомленні.

На супутникових знімках також видно, що біля причалу в бухті Південна залишаються один десантний корабель класу "Ропуха", один тральщик класу "Натя", один тральщик класу "Александрит" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", але загін підводних човнів порожній. Супутникові знімки підтверджують відсутність у доках Севастополя кількох великих військово-морських засобів ЧФ, включно зі спеціалізованими авіаносцями крилатих ракет "Калібр", що підтверджує оцінку ISW про те, що Росія на постійній основі перевела багато великих військово-морських активів ЧФ із Севастополя до Новоросійська.

При цьому, судячи зі знімків штаб-квартири ЧФ РФ, там не проводяться ремонтні роботи після масованого українського удару 22 вересня.

У ISW повідомляють, що 810 бригада морської піхоти ЧФ РФ підтвердила, що навмисно застосовує хімічну зброю проти українських сил, що є явним порушенням Конвенції про хімічну зброю, стороною якої є РФ.

"810 бригада морської піхоти опублікувала 22 грудня у своєму телеграм-каналі довгий пост, у якому детально описувалася "радикальна зміна тактики", яку бригада використовує проти українських сил у Кринках (східний берег Херсонської області). У повідомленні стверджується, що підрозділи 810 бригади морської піхоти перемістилися в район Кринок і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції... Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнювальним газом CS, різновидом сльозогінного газу", - ідеться в повідомленні.

Раніше ISW зазначала, що російські війська застосували гранати К-51 проти українських позицій у Донецькій області в листопаді 2022 року.