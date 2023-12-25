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08:40 25.12.2023

Кількість втрат окупантів за добу становила 760 осіб - Генштаб

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Кількість втрат окупантів за добу становила 760 осіб - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 760 окупантів, 19 танків, 31 бронемашину, 33 артсистеми, 32 БПЛА, 58 одиниць авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 353950 (+760) осіб, танків - 5877 (+19) од, бойових броньованих машин - 10919 (+31) од, артилерійських систем - 8347 (+33) од, РСЗВ - 934 (+2) од, засоби ППО - 613 (+2) од, літаків - 329 (+2) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32), крилаті ракети - 1616 (+2), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од, спеціальна техніка - 1234 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Теги: #втрати #зведення #ворог

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