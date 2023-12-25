У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАС на півночі Сектору Гази, повідомляє Reuters.

Зокрема, речник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що причина загибелі заручників терористичного угруповання ХАМАС буде відома після проведення експертизи.

"Ми проінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, чи схвалять вони, громадськість", - сказав він.

Відомо, що серед загиблих троє солдатів та двоє цивільних, які перебували серед 240 осіб, яких палестинські бойовики ХАМАС викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.