Події

02:40 25.12.2023

У підземних тунелях ХАМАС виявлено п'ятеро загиблих заручників

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАС на півночі Сектору Гази, повідомляє Reuters.

Зокрема, речник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що причина загибелі заручників терористичного угруповання ХАМАС буде відома після проведення експертизи.

"Ми проінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, чи схвалять вони, громадськість", - сказав він.

Відомо, що серед загиблих троє солдатів та двоє цивільних, які перебували серед 240 осіб, яких палестинські бойовики ХАМАС викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. 

Теги: #хамас #ізраїль #жертви #заручники

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