Події

19:31 24.12.2023

Українська авіація завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

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Українська авіація завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також боєприпасів і зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження по двох артилерійських засобах і пункту управління противника.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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