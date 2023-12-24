Події

08:56 24.12.2023

Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

1 хв читати
Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

У ніч на неділю, близько 2:40, російські окупаційні війська обстріляли с. Підсереднє Куп'янського району Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали двоє чоловіків, 34 і 65 років. Постраждалих з осколковими пораненнями госпіталізували. Стан середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в суботу, о 14:50 унаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані було пошкоджено 4 приватні домоволодіння і газопровід. О 16:15 окупанти обстріляли Куп'янськ. Почалася пожежа в приватному будинку. В обох випадках постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 24.12.2023
Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

20:24 23.12.2023
Російському обстрілу в суботу піддалася Курахівська ТЕС, розпочато розслідування

Російському обстрілу в суботу піддалася Курахівська ТЕС, розпочато розслідування

19:01 23.12.2023
Росіяни чотири рази обстріляли Нікопольщину, є постраждалі - Лисак

Росіяни чотири рази обстріляли Нікопольщину, є постраждалі - Лисак

17:58 23.12.2023
П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

П'ятеро енергетиків поранені внаслідок російського обстрілу прифронтової ТЕС ДТЕК

09:10 23.12.2023
У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

02:44 22.12.2023
У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

20:33 21.12.2023
Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

20:13 21.12.2023
РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

20:06 21.12.2023
Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

18:28 21.12.2023
Росіяни обстрілюють Херсон - МВА

Росіяни обстрілюють Херсон - МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

ОСТАННЄ

Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становили 366 осіб - Тарнавський

У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

Вночі на Хмельниччині ППО ліквідувала 1 ворожий БПЛА - ОВА

Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА