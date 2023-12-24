Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

У ніч на неділю, близько 2:40, російські окупаційні війська обстріляли с. Підсереднє Куп'янського району Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали двоє чоловіків, 34 і 65 років. Постраждалих з осколковими пораненнями госпіталізували. Стан середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в суботу, о 14:50 унаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані було пошкоджено 4 приватні домоволодіння і газопровід. О 16:15 окупанти обстріляли Куп'янськ. Почалася пожежа в приватному будинку. В обох випадках постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.