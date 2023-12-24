Події

08:45 24.12.2023

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

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У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

Троє загиблих і ще троє травмованих унаслідок вибуху у Львові - поліцейські розслідують обставини події. За фактом розпочато кримінальне провадження, повідомляє Національна поліція в неділю вранці

"23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків по вулиці Княгині Ольги стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована. Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів'ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Крім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #вибух #жертви #львів

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