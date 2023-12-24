Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, і 28 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, 4 танки, 17 бронемашин, 28 артсистем, 20 безпілотників, 33 одиниці авто і спецтехніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 353190 (+800) осіб, танків - 5858 (+4) од, бойових броньованих машин - 10888 (+17) од, артилерійських систем - 8314 (+28) од, РСЗВ - 932 (+0) од, засоби ППО - 611 (+0) од, літаків - 327 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20), крилаті ракети - 1614 (+1), кораблі - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од, спеціальна техніка - 1229 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюються.