У Львівській області затримали 8 громадян Іраку під час спроби потрапити до ЄС

Прикордонники у Львівській області затримали вісьмох громадян Іраку, які намагалися незаконно прорватися до Європи, повідомляє Держприкордонслужба в суботу.

"Іноземці прибули в Україну законним шляхом, однак потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску. Прикордонники виявили порушників неподалік кордону під час огляду мікроавтобуса, яким керував українець. Пасажири, серед яких 4 дітей, не мали при собі документів. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд", - ідеться в повідомленні.