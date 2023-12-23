Події

12:15 23.12.2023

У Львівській області затримали 8 громадян Іраку під час спроби потрапити до ЄС

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Прикордонники у Львівській області затримали вісьмох громадян Іраку, які намагалися незаконно прорватися до Європи, повідомляє Держприкордонслужба в суботу.

"Іноземці прибули в Україну законним шляхом, однак потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску. Прикордонники виявили порушників неподалік кордону під час огляду мікроавтобуса, яким керував українець. Пасажири, серед яких 4 дітей, не мали при собі документів. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд", - ідеться в повідомленні.

Теги: #мігранти #львівська_область

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