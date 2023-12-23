Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів, три літаки і 36 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 1040 окупантів, 17 танків, 28 бронемашин, 36 артсистем, 3 літаки, 19 безпілотників, 57 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 352390 (+1040) осіб, танків - 5854 (+17) од, бойових броньованих машин - 10871 (+28) од, артилерійських систем - 8286 (+36) од, РСЗВ - 932 (+0) од, засоби ППО - 611 (+0) од, літаків - 327 (+3) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19), крилаті ракети - 1613 (+0), кораблі / катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од, спеціальна техніка - 1223 (+6)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.