Кабмін погодив створення двох індустріальних парків у Хмельницькій та одного у Львівській обл.

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю заніс до Реєстру індустріальних (промислових) парків одразу три парки: два в Хмельницькій області та один - у Львівській області, повідомило Міністерство економіки.

Зокрема, до реєстру внесено ІП "Красилів Технопорт" площею 10,146 га, створення якого ініціювало АТ "Красилівський машинобудівний завод". У парку планується створити близько 500 робочих місць у промисловому кластері з металообробки та виготовлення металевих виробів.

"Ініціатор планує інвестувати в парк 87 млн грн, передбачається також залучення інвестицій керуючої компанії, резидентів парку (у власне виробництво), приватне фінансування проєкту", - зазначило Мінекономіки.

Зазначається, що за результатами переговорів готовність інвестувати в підприємства парку підтвердили інвестори з Польщі, Німеччини, Туреччини.

Загальна сума попередньо підтверджених інвестицій - 555 млн грн, ще 70 млн грн очікується від підприємств малого та середнього бізнесу, які допомагатимуть із виготовленням деталей для виробництв великих інвесторів.

Другим парком у Хмельницькій області, внесеним до реєстру, став ІП "Вуглецево-нейтральний ЕКО АГРО ХАБ Поділля "Городок", на території Городоцької міської територіальної громади. На облаштування парку виділено 50,1856 га землі, а ініціатором створення ІП стало ТОВ "Епіцентр К".

"Парк спеціалізуватиметься на агропереробці - виробництві олії та жирів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, інших харчових продуктів та готових кормів для тварин. Крім того, на потужностях парку планується виробляти більшість електроенергії для роботи розміщених там підприємств", - ідеться в повідомленні.

Передбачається, що створення парку забезпечить роботою близько 480 жителів громади. Як зазначається в концепції створення парку, протягом 2026-2032 років підприємства-учасники парку сплатять до бюджетів понад 525 млн грн податків і зборів.

Крім того, до реєстру ІП внесено "ЯДРО Індастрі" у Дрогобичі Львівської області площею 10,0036 га, ініціатором створення якого виступило ТОВ "Фасад-Захід", що планує інвестувати в розвиток понад 561 млн грн.

Планується створення близько 500 робочих місць у промисловому кластері, одним із ключових видів виробництва якого планується зробити випуск вікон.

Пріоритетними для розміщення в парку будуть також підприємства з виробництва будівельних матеріалів із глини, продукції з порцеляни та кераміки; виробництва цементу, вапна і гіпсової суміші та виробів із цих матеріалів, обробки та оздоблення каменю тощо.

Стверджується, що серед інвесторів, готових інвестувати у виробництво - компанії зі США та Іспанії, українські малі та середні підприємства. Загальна сума їхніх інвестицій планується на рівні 270 млн грн.

"Розвиток індустріальних парків дуже важливий у контексті відновлення та подальшого зростання економіки України... Уряд цілеспрямовано працює над розвитком переробки з високою доданою вартістю. І робота переробних підприємств у рамках парків дає бізнесу значні додаткові можливості для зростання", - цитує пресслужба заступника міністра економіки Володимира Кузьо.

З урахуванням ухвалених у п'ятницю урядом рішень до Реєстру індустріальних парків включено 73 парки.

Як повідомлялося, у проєкті держбюджету на 2024 рік уперше передбачили виділення 1 млрд грн на розвиток інфраструктури індустріальних парків.

