Події

19:37 22.12.2023

Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

1 хв читати
Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

До японського законодавства внесено поправки, що дозволяють поставки виробленої за іноземною ліцензією оборонної продукції в країну, де випущено патент, повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Після подібних змін Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot у США для поповнення запасів Пентагону. Завдяки цьому, Вашингтон зможе спрямувати більше засобів протиповітряної оборони Україні.

Президент США Джо Байден порушував питання про постачання ракет на останній зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, пишуть ЗМІ.

 

 

 

Теги: #сша #україна #японія #patriot

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 22.12.2023
Космічний корабель Cargo Dragon приводнився в Атлантиці

Космічний корабель Cargo Dragon приводнився в Атлантиці

19:48 22.12.2023
Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

19:24 22.12.2023
США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

19:06 22.12.2023
Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

16:59 22.12.2023
Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

Байден підписав указ про санкції проти банків за сприяння ОПК РФ

13:41 22.12.2023
ЄС відправляє в Україну додатково 500 електрогенераторів

ЄС відправляє в Україну додатково 500 електрогенераторів

07:25 22.12.2023
Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

04:37 22.12.2023
Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку

Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку

02:44 22.12.2023
У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

01:33 22.12.2023
У гірській частині Львівської області обмежили рух великогабаритного транспорту через негоду

У гірській частині Львівської області обмежили рух великогабаритного транспорту через негоду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Зеленський подякував льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

ОСТАННЄ

Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги

Генсек ООН без оптимізму ставиться до ідеї відновлення "зернової угоди"

Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

Шмигаль обговорив із Сікорським необхідність збалансованого рішення на пунктах пропуску на кордоні

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Зеленський подякував льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

На лінії фронту за добу відбулося 60 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

Київська область першою запустила інтерактивну мапу відновлення - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА