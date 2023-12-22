Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot до США для України

До японського законодавства внесено поправки, що дозволяють поставки виробленої за іноземною ліцензією оборонної продукції в країну, де випущено патент, повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Після подібних змін Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot у США для поповнення запасів Пентагону. Завдяки цьому, Вашингтон зможе спрямувати більше засобів протиповітряної оборони Україні.

Президент США Джо Байден порушував питання про постачання ракет на останній зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, пишуть ЗМІ.