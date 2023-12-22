Події

14:08 22.12.2023

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

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В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

Додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде через воєнний стан в Україні.

Зокрема, ст. 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію ст. 71-73 КЗпП з визначення святкових і неробочих днів.

Отже, понеділки 25 грудня (Різдво) і 1 січня (Новий рік) будуть звичайними робочими днями.

На засіданні уряду в п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Різдво, 25 грудня, цьогоріч для всіх органів влади й державних підприємств буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури.

"Зі свого боку приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд", - додав він.

Теги: #свята #вихідні

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