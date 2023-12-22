Апеляційна палата ВАКС залишила чинним арешт ексголови Верховного Суду Князєва, але зменшила суму застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила чинним рішення ВАКС щодо продовження арешту колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, викритому на хабарництві, але зменшила суму застави як альтернативи тримання під вартою з 27 млн грн до 20 млн грн.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 21 грудня 2023 року розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 5 грудня 2023 року про продовження колишньому голові Верховного Суду строку тримання під вартою з альтернативою внесення 27 млн грн застави", - ідеться в повідомленні на сайті суду.

За інформацією Апеляційної палати суду, колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту: скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшила розмір застави як альтернативи тримання під вартою до 20 млн грн.

Рішення було ухвалено з окремою думкою судді Інни Калугіної.

Ухвала набула законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 5 грудня ВАКС продовжив термін тримання під вартою Князєву, але знизив розмір застави з 35 млн грн до 27 млн грн. Термін дії запобіжного заходу - до 2 лютого 2024 року.

3 жовтня антикорупційні органи завершили досудове розслідування у справі колишнього голови Верховного Суду, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

16 травня керівник САП повідомив про підозру Князєву та адвокату Олегу Горецькому, викритих на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди.