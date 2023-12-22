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01:30 22.12.2023

Суд залишив Коломойського на місяць під вартою, але зменшив розмір застави

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Суд залишив Коломойського на місяць під вартою, але зменшив розмір застави

Апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 26 січня та зменшив заставу до 2,7 млрд грн, передає "Суспільне".

Зазначається, що адвокати Коломойського клопотали про відміну рішення Шевченківського суду або зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Серед основних причин – погіршення стану здоров'я Коломойського. На засіданні виступив лікар Олександр Родінський, щоб це підтвердити.

Також бізнесмена хотіли взяти на поруки восьмеро людей, серед яких телеведуча Алла Мазур.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2024 року з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн.

24 жовтня Шевченківський райсуд Києва залишив у силі запобіжний захід Коломойському у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 3,8 млрд грн, не задовольнивши клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Коломойський підозрюється у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Правоохоронці встановили, що бізнесмен упродовж 2013-2020 років. легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їхнього виведення за кордон. При цьому він використав інфраструктуру підконтрольних банківських установ

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки. Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд. грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру колишнього кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "Приватбанк" Коломойського та п'ятьох його колишніх топ-менеджерів у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Теги: #суд #коломойский #україна

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