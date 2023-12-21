Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

Відділення №1 у Херсоні лідера експрес-доставки в Україні ТОВ "Нова пошта" внаслідок атаки РФ згоріло повністю, повідомив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов на щорічному заході видання NV у четвер у Києві.

"Щодо наших викликів - виклики щодня. Ви знаєте, що "Нова пошта" працює і доставляє посилки, незважаючи на постійні втрати. По нас стріляють, нам знищують термінали. Вчора була атака на Херсонське наше перше відділення... воно згоріло повністю", - сказав Климов.

Він уточнив, що люди не постраждали.

Раніше "Нова пошта" на офіційному сайті повідомила, що близько 22:00 середи один із російських дронів влучив між відділенням і терміналом "Нової пошти" в Херсоні. Відділення та офісні приміщення згоріли повністю, термінал зазнав суттєвих пошкоджень.

У повідомленні уточнювалося, що співробітникам вдалося врятувати приблизно третину вантажу. Вцілілі посилки були перенаправлені в інше відділення.

Повідомлялося, що компанія працює над відновленням термінала. Співробітникам, які перебували на зміні під час обстрілу, "Нова пошта" надає психологічну підтримку, а тим, чиє житло постраждало, - матеріальну.

Усім клієнтам, чиї посилки згоріли, "Нова пошта" пообіцяла виплатити компенсації.

Відділення "Нова пошта" №1 у Херсоні розташоване за адресою 5-км Миколаївського шосе. Відділення приймало посилки вагою до 1,1 тис. кг.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок листопада входило майже 11 тис. відділень і 14,6 тис. поштоматів.

До групи компаній "Нова пошта" входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".