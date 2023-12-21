Події

20:33 21.12.2023

Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

2 хв читати
Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

Відділення №1 у Херсоні лідера експрес-доставки в Україні ТОВ "Нова пошта" внаслідок атаки РФ згоріло повністю, повідомив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов на щорічному заході видання NV у четвер у Києві.

"Щодо наших викликів - виклики щодня. Ви знаєте, що "Нова пошта" працює і доставляє посилки, незважаючи на постійні втрати. По нас стріляють, нам знищують термінали. Вчора була атака на Херсонське наше перше відділення... воно згоріло повністю", - сказав Климов.

Він уточнив, що люди не постраждали.

Раніше "Нова пошта" на офіційному сайті повідомила, що близько 22:00 середи один із російських дронів влучив між відділенням і терміналом "Нової пошти" в Херсоні. Відділення та офісні приміщення згоріли повністю, термінал зазнав суттєвих пошкоджень.

У повідомленні уточнювалося, що співробітникам вдалося врятувати приблизно третину вантажу. Вцілілі посилки були перенаправлені в інше відділення.

Повідомлялося, що компанія працює над відновленням термінала. Співробітникам, які перебували на зміні під час обстрілу, "Нова пошта" надає психологічну підтримку, а тим, чиє житло постраждало, - матеріальну.

Усім клієнтам, чиї посилки згоріли, "Нова пошта" пообіцяла виплатити компенсації.

Відділення "Нова пошта" №1 у Херсоні розташоване за адресою 5-км Миколаївського шосе. Відділення приймало посилки вагою до 1,1 тис. кг.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок листопада входило майже 11 тис. відділень і 14,6 тис. поштоматів.

До групи компаній "Нова пошта" входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".

Теги: #херсон #нова_пошта #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 21.12.2023
РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

18:28 21.12.2023
Росіяни обстрілюють Херсон - МВА

Росіяни обстрілюють Херсон - МВА

10:43 21.12.2023
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждалих немає - ОВА

Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждалих немає - ОВА

10:06 21.12.2023
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

13:13 20.12.2023
Унаслідок російського обстрілу знищено склад Херсонської облорганізації Червоного Хреста України

Унаслідок російського обстрілу знищено склад Херсонської облорганізації Червоного Хреста України

01:35 20.12.2023
У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

22:59 19.12.2023
Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

22:21 19.12.2023
Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

16:32 19.12.2023
Нафтотрейдерам з Херсона, які заправляли ворожі танки, повідомлено про підозру

Нафтотрейдерам з Херсона, які заправляли ворожі танки, повідомлено про підозру

16:04 17.12.2023
Російські окупанти обстріляли Краснопілля Сумської області, загинула жителька, пошкоджено три будинки

Російські окупанти обстріляли Краснопілля Сумської області, загинула жителька, пошкоджено три будинки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

ОСТАННЄ

Куртєв розповів про наслідки атаки РФ по Запоріжжю

Україна і Німеччина провели консультації щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Заступник голови ОП Кулеба обговорив із гуманітарним координатором ООН інклюзивне відновлення громад

Умєров обговорив із португальською колегою підготовку українського технічного персоналу для F-16

Збалансованість енергосистеми дає змогу "Енергоатому" короткочасно відключити один з енергоблоків - голова компанії

Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

На авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 ворожі атаки

Запорізькі козаки виступили за відновлення ВПК України та повернення дітей із Росії

Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА