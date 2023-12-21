Події

19:47 21.12.2023

Орбан прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч

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Орбан прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України провести двосторонню зустріч у майбутньому, повідомляє телеканал Sky News.

За словами Орбана, Зеленський запропонував провести зустріч раніше цього місяця і запропонував "провести переговори".

"Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам потрібно тільки прояснити одне питання: про що?", - сказав Орбан на пресконференції.

Водночас прем'єр Угорщини стверджував, що Зеленський "хоче обговорити пропозицію України про вступ до ЄС - крок, проти якого рішуче виступає Угорщина".

 

Теги: #зустріч #орбан #угорщина #зеленський

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