Події

17:21 21.12.2023

Зеленський вручив чергові сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям-Героям і родинам загиблих Героїв

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський вручив чергові сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони України, яким присвоєно звання Героя України, а також сім'ям загиблих Героїв.

Під час вручення сертифікатів, яке відбулося в четвер у Маріїнському палаці, глава держави наголосив, що для нього надзвичайна честь дякувати українцям, чия хоробрість і чиє ім'я назавжди залишаться в історії незалежності України.

"Ми відзначаємо Героїв України - солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України. Це люди, чия сміливість надихає. Це воїни, які повели себе в боях взірцево і які, не жаліючи себе, проявили абсолютну самовідданість - абсолютну вірність завданню боронити Україну і дбати про побратимів", - заявив Зеленський.

Президент також укотре наголосив, що кожен Герой України та родини загиблих Героїв отримають від держави квартиру.

"І це найменше, що держава може зараз зробити, щоб кожен відчував і відчув, що українська вдячність не залишається і не залишиться просто словами", - сказав він.

Як повідомлялося, 5 грудня, напередодні Дня ЗСУ, президент України заявив, що всі військовослужбовці, які з початку повномасштабного російського вторгнення отримали звання Героя України, а також родини загиблих Героїв отримають сертифікати на власне житло.

Згідно з даними сайту глави держави, з 24 лютого 2022 року звання Героя України було присвоєно 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджено посмертно.

Теги: #квартири #герої #родини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:26 07.12.2023
Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

Важливо відкривати в регіонах нові "школи супергероїв"

18:27 01.12.2023
Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку житла поступово зростає - забудовники

Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку житла поступово зростає - забудовники

10:41 17.11.2023
Вартість оренди квартир у Києві знизилася більше ніж на 10% за останні три місяці - Bird

Вартість оренди квартир у Києві знизилася більше ніж на 10% за останні три місяці - Bird

20:16 11.09.2023
Уряд передав ФДМ конфісковані квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

Уряд передав ФДМ конфісковані квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

22:35 29.08.2023
Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

15:30 04.08.2023
В Україні доступно до купівлі понад 12 тис. квартир в об'єктах, що будуються через ФФБ - FIMA

В Україні доступно до купівлі понад 12 тис. квартир в об'єктах, що будуються через ФФБ - FIMA

19:08 21.07.2023
Зеленський провів нараду щодо "політики героїв"

Зеленський провів нараду щодо "політики героїв"

16:31 07.06.2023
РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

РФ постійно працює над створенням соціальної напруги серед родин полонених, вдаючись до провокацій, - штаб з питань поводження з військовополоненими

17:51 07.04.2023
Попит на оренду квартир у Києві на 38% вищий за довоєнний - дані bird

Попит на оренду квартир у Києві на 38% вищий за довоєнний - дані bird

09:52 14.02.2023
День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни" - Мінкультури

День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни" - Мінкультури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

ОСТАННЄ

Запорізькі козаки виступили за відновлення ВПК України та повернення дітей із Росії

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Мінекономіки найближчим часом вийде з пропозицією щодо зменшення тиску на приватний бізнес, який виконує оборонні замовлення, - Стефанішина

Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

Орбан прийняв запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Кількість загиблих під час стрілянини в Празі перевищила 15 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА