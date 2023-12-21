Зеленський вручив чергові сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям-Героям і родинам загиблих Героїв

Президент України Володимир Зеленський вручив чергові сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони України, яким присвоєно звання Героя України, а також сім'ям загиблих Героїв.

Під час вручення сертифікатів, яке відбулося в четвер у Маріїнському палаці, глава держави наголосив, що для нього надзвичайна честь дякувати українцям, чия хоробрість і чиє ім'я назавжди залишаться в історії незалежності України.

"Ми відзначаємо Героїв України - солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України. Це люди, чия сміливість надихає. Це воїни, які повели себе в боях взірцево і які, не жаліючи себе, проявили абсолютну самовідданість - абсолютну вірність завданню боронити Україну і дбати про побратимів", - заявив Зеленський.

Президент також укотре наголосив, що кожен Герой України та родини загиблих Героїв отримають від держави квартиру.

"І це найменше, що держава може зараз зробити, щоб кожен відчував і відчув, що українська вдячність не залишається і не залишиться просто словами", - сказав він.

Як повідомлялося, 5 грудня, напередодні Дня ЗСУ, президент України заявив, що всі військовослужбовці, які з початку повномасштабного російського вторгнення отримали звання Героя України, а також родини загиблих Героїв отримають сертифікати на власне житло.

Згідно з даними сайту глави держави, з 24 лютого 2022 року звання Героя України було присвоєно 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджено посмертно.