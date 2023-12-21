Події

13:14 21.12.2023

Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

1 хв читати
Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") планує звернутися з офіційними запитами до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів, виділених на телемарафон "Єдині новини UA разом".

"Я як голова комітету наразі готую запити щодо ефективності використання коштів, які ми виділяємо на єдиний марафон, на інші державні канали... Ми аналізуємо інвестування... Я готую запити до Рахункової та Аудиторської палат, щоб зрозуміти доцільність фінансування, щоб не було оціночних суджень. Коли у нас будуть факти, ми зможемо про це докладніше поговорити", - сказав Юрчишин на брифінгу в четвер.

Раніше в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він заявив, що ефективність національного телемарафону на сьогодні - під питанням. Водночас парламентарій зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс і "на початку війни виглядала цілком логічною".

 

Теги: #телемарафон #юрчишин #запити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 09.12.2023
Нардеп Юрчишин: Ефективність телемарафону - під питанням

Нардеп Юрчишин: Ефективність телемарафону - під питанням

12:24 06.12.2023
Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо кандидатури нардепа Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова

Регламентний комітет рекомендує ВР визначитися шляхом голосування щодо кандидатури нардепа Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова

09:46 29.11.2023
ВР пропонують призначити нардепа Юрчишина головою комітету з питань свободи слова

ВР пропонують призначити нардепа Юрчишина головою комітету з питань свободи слова

18:32 05.09.2023
Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

11:41 05.09.2023
Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин

Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин

23:34 22.01.2023
Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

12:23 12.01.2023
Іноземні журналісти в Україні або не знають про телемарафон, або не використовують його як джерело інформації для роботи

Іноземні журналісти в Україні або не знають про телемарафон, або не використовують його як джерело інформації для роботи

09:40 26.09.2022
У держбюджеті-2023 на єдиний телемарафон заплановано 600 млн грн - нардеп

У держбюджеті-2023 на єдиний телемарафон заплановано 600 млн грн - нардеп

15:10 17.05.2022
Ткаченко про заклики відсторонити від телемарафону деяких ведучих: На мій погляд, це виглядає як кампанія шельмування

Ткаченко про заклики відсторонити від телемарафону деяких ведучих: На мій погляд, це виглядає як кампанія шельмування

16:36 02.03.2022
Україна направила три запити Верховному комісарові ООН у справах біженців і Червоному Хресту з вимогою забезпечити зелений коридор

Україна направила три запити Верховному комісарові ООН у справах біженців і Червоному Хресту з вимогою забезпечити зелений коридор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

ОСТАННЄ

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії - НАЗК

Умєров закликає всіх українців приєднуватися до ЗСУ, питання щодо механізму покарання чи юртиску на чоловіків за межами України не стоїть - Міноборони

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Зеленський на молитовному сніданку: Сьогодні в молитвах звучить одне прохання - про перемогу

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Штормове попередження оголошено на заході України з вечора четверга і в п'ятницю

У п'ятницю у всій Україні очікуються дощ і мокрий сніг

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА