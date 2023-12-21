Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") планує звернутися з офіційними запитами до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів, виділених на телемарафон "Єдині новини UA разом".

"Я як голова комітету наразі готую запити щодо ефективності використання коштів, які ми виділяємо на єдиний марафон, на інші державні канали... Ми аналізуємо інвестування... Я готую запити до Рахункової та Аудиторської палат, щоб зрозуміти доцільність фінансування, щоб не було оціночних суджень. Коли у нас будуть факти, ми зможемо про це докладніше поговорити", - сказав Юрчишин на брифінгу в четвер.

Раніше в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він заявив, що ефективність національного телемарафону на сьогодні - під питанням. Водночас парламентарій зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс і "на початку війни виглядала цілком логічною".