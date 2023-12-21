УЗ повідомила про затримку низки поїздів на перемишльському напрямку

Низка поїздів на перемишльському напрямку прямує з відставанням від графіка через сходження вантажного поїзда в Польщі в середу, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Рейси перемишльського напрямку досі наганяють графік після вчорашнього сходження польського вантажного поїзда поблизу Медики (Польща)", - повідомили в УЗ.

Зазначається, що чеський рейс RJ1022 до Праги дочекався вночі українських пасажирів і вирушив о 3:22, нині він на під'їзді до столиці Чехії.

Зазначається, що проїзд на польському кордоні повністю відновлено ввечері в середу, але через інцидент частина поїздів вирушила із затримкою: №716/715 Перемишль - Київ вирушив зі станції Львів о 09:42 (+7:07); №31/32 Перемишль - Запоріжжя +5:37; №51/52 Перемишль - Київ +3:00; №35/36 Перемишль - Одеса +1:55; №37/38 Ужгород - Одеса +1:55.

Раніше повідомлялося, що рух поїздів залізничною станцією Медика (перемишльський напрямок), зупинений через сходження вантажного поїзда в Польщі, було відновлено.

Пасажирів рейсів у дорозі просять враховувати зміни в часі під час планування подальших можливих пересадок.