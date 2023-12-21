Події

12:02 21.12.2023

Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено місцевого жителя

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Унаслідок російської атаки дронами в Бериславі поранено мирного жителя, його доправили до лікарні, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав. Внаслідок атаки поранення отримав 57-річний чоловік. Його доставили до лікарні з пораненнями плеча", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в четвер.

Як повідомляється, постраждалому надали необхідну допомогу, "далі він лікуватиметься амбулаторно".

 

Теги: #вибухівка #берислав

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