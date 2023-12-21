У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років. Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено чотири приватні будинки і три господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.