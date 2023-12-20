Події

18:57 20.12.2023

Білий дім сподівається на погодження військової допомоги Україні Конгресом на початку січня

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Білий дім сподівається на погодження військової допомоги Україні Конгресом на початку січня

Адміністрація США розраховує на погодження військової допомоги Україні Конгресом на початку січня, заявив журналістам представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми хотіли б якнайшвидше отримати це фінансування. Імовірно, що це станеться, найімовірніше, на початку січня. Чим швидше, тим краще", - зазначив Кірбі під час брифінгу.

Раніше цього тижня повідомлялося, що сенатори США від обох партій дійшли висновку, що питання про виділення коштів для подальшої допомоги Україні доведеться вирішувати вже в січні - після перерви на різдвяні та новорічні свята. Планується, що сенат США відновить роботу 8 січня.

У палаті представників США раніше в грудні також заявили, що йдуть на різдвяну перерву і полишають спроби цьогоріч вирішити питання про виділення коштів для Києва. Республіканці, які контролюють більшість у палаті, пообіцяли повернутися до цієї теми у 2024 році.

Теги: #україна #білий_дім #військова_допомога

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