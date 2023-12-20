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18:31 20.12.2023

В Україні відкрили Офіс "Горизонт Європа"

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В Україні відкрили Офіс "Горизонт Європа", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"20 грудня 2023 року в Україні відкрили Офіс "Горизонт Європа". Це сприятиме реалізації нових наукових та інноваційних проєктів та інтеграції України до ЄС і європейського дослідницького простору. Ще в серпні створення офісу в Україні підтримав український уряд", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що офіс було створено за ініціативи ЄС у межах проєкту "Горизонт Європа" - рамкової програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, передбаченої на 2021-2027 роки.

Згідно з повідомленням, загальний бюджет фінансування науки та інновацій становить понад 95,5 млрд євро для всіх учасників. "Особливу увагу та найбільший обсяг фінансування в програмі передбачено на подолання глобальних викликів економіки та індустріальній спроможності ЄС, зокрема тісну співпрацю науки та інноваційного бізнесу", - зазначили у відомстві.

"За майже три роки рамкової програми "Горизонт Європа" на участь подалися 970 українських організацій, 109 з яких уже отримали рішення про фінансування на загальну суму понад 40 млн євро... За час реалізації "Горизонт Європа", попри повномасштабну війну з Росією, Україна перевищила очікувані показники успішності", - ідеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що надалі Офіс "Горизонт Європа" в Україні займатиметься: підтримкою українських наукових організацій щодо підготовки запитів на фінансування, проведенням інформаційних заходів про можливості співробітництва у сфері науки та інновацій, допомогою в пошуку партнерів для проєктів у ЄС та в усьому світі; підвищенням обізнаності про історії успіху та роботою з конкретними проблемами реалізації проєктів в Україні, консультуванням щодо політики, пов’язаної з інтеграцією України в європейський дослідницький простір, та інших.

Теги: #освіта #офіс

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