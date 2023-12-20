Чиновникам Ужгородської міськради та підряднику повідомлено про підозру в розкраданні бюджетних коштів - Нацполіція

Чиновникам Ужгородської міської ради, де в середу вранці відбувалися обшуки, а також підряднику повідомлено про підозру в розкраданні бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт.

"Проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тис. грн: посадовцям Ужгородської міської ради та підряднику повідомлено про підозри", - повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України в середу.

Серед підозрюваних - начальник відділу одного з департаментів і директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.

"Посадові особи та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства", - уточнюється в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 20 грудня поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями проживання підозрюваних та інших причетних осіб.