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00:39 20.12.2023

На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

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На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

 На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів, а також широкомасштабні тортури і жорстоке поводження із затриманими. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, повідомляють на сайті ООН 19 грудня.

"142 випадки сумарних страт мирних жителів із лютого 2022 року на території, контрольованій російськими збройними силами або окупованій Російською Федерацією. На окупованій території ми задокументували широкомасштабні катування та жорстоке поводження із затриманими, включно із сексуальним насильством, а також велику кількість насильницьких зникнень", - сказав Тюрк.

Управління ООН також підтвердило понад 10 000 смертей серед цивільного населення починаючи з лютого 2022 року, зокрема понад 560 дітей. Підтверджено, що ще 18 500 мирних жителів дістали поранення, багато з них - серйозні.

"Реальні втрати, ймовірно, значно вищі", - наголосив верховний комісар ООН.

Теги: #рф #оон #україна #жертви

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