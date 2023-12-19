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19:41 19.12.2023

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

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Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не підпише закону про мобілізацію жінок у разі його ухвалення, але може погодиться на зниження призовного віку до 25 років.

"Жінок - ні, не підпишу. Що стосується 25 років, то якщо всі аргументи будуть викладені, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджуся", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання, чи підпише він такі закони, якщо їх ухвалюватиме Верховна Рада.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 травня ухвалила поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (№9281) щодо зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років, що дасть змогу мобілізувати після 25 років, однак президент поки що не підписав цього закону.

Теги: #мобілізація #вік #зеленський

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