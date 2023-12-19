Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не підпише закону про мобілізацію жінок у разі його ухвалення, але може погодиться на зниження призовного віку до 25 років.

"Жінок - ні, не підпишу. Що стосується 25 років, то якщо всі аргументи будуть викладені, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджуся", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання, чи підпише він такі закони, якщо їх ухвалюватиме Верховна Рада.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 травня ухвалила поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (№9281) щодо зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років, що дасть змогу мобілізувати після 25 років, однак президент поки що не підписав цього закону.