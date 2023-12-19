Події

10:55 19.12.2023

Агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ, засуджено до реального 15-річного терміну ув'язнення

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За матеріалами Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав агент ФСБ РФ з оперативним псевдонімом "Скіф", який формував власну мережу інформаторів на Одещині та мав намір завербувати співробітницю СБУ.

"До складу ворожої групи він намагався залучити місцевих представників силових відомств. За задумом фсб вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

На початку жовтня контррозвідка Служби безпеки розробила оперативну комбінацію і вивела "Скіфа" з території невизнаного Придністров'я.

"Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ. Контррозвідники Служби безпеки задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта і затримати його на території регіону", - інформують в українській спецслужбі.

За інформацією СБУ, ворожий агент - місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої "ПМР", а згодом у складі російського спецпризначенця "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні.

У 2014 році він прибув до Одеси для здійснення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

"Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до невизнаного Придністров’я, де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований двома представниками її місцевої "філії", - уточнюється в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента "Скіфа" винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років в'язниці.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #агент_фсб

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