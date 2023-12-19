На південному заході Ісландії поблизу столиці вивергається вулкан

Виверження вулкана розпочалося в ніч на вівторок на південному заході Ісландії на півострові Рейк'янес поблизу столиці Рейк'явіка, повідомляють західні ЗМІ.

"На півострові Рейк'янес розпочалося виверження. Його можна спостерігати на вебкамерах, воно відбувається неподалік гори Хагафелл", - заявили в ісландському метеорологічному бюро.

Вулкан почав вивергатися о 22:17 понеділка за місцевим часом після серії слабких землетрусів. Бюро вирішило направити на місце подій вертоліт, щоб установити точні масштаби природного явища.

ЗМІ нагадують, що після того, як у листопаді фахівці зафіксували в Ісландії підвищену сейсмічну активність, у країні діє підвищений рівень загрози виверження вулканів. 11 листопада влада евакуювала 4 тис. жителів міста Гріндавік, розташованого за 40 км на південь від столиці.

В Ісландії розташовані 33 діючі вулкани - більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.

На півострові Рейк'янес вулканічних вивержень не траплялося з VIII століття до 2021 року. Потім вони знову почали відбуватися - у віддалених ненаселених районах. Вулканологи припускають, що цей процес може бути початком нової епохи вулканічної активності в регіоні.