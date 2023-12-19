Ворог уночі та вранці обстріляв дві громади Сумської області

Російські окупаційні війська вночі та вранці здійснили обстріли двох громад Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

Зокрема, вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська та Краснопільська громади.

По Есманській громаді ворог гатив із мінометів (2 вибухи), а в Краснопільській здійснив обстріл також із мінометів (20 вибухів) та артилерії (2 вибухи).